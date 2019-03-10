شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة عامة موجهة من النواب للحكومة، على أن يُراعى ضم الطلبات المتشابهة والمرتبطة.

وتتمثل طلبات المناقشة العامة فى الطلبات التالية، بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبى على القطاع الزراعى، وآليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وصناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وربط التعليم الجامعى بمتطلبات سوق العمل، وظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، والانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المبانى، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، وتسعير أراضى وضع اليد.

كما تضمنت طلبات مناقشة عامة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ظل الموازنات المستقلة التى تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وسياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب، وتفعيل قانونى الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، وسبل الاستفادة من القمامة، وتطوير منظومة تسويق القطن المصرى والحفاظ على المساحة المزروعة منه، وصندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، وتحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وزيادة الارتفاعات داخل الحيز العمرانى خاصة فى المدن الجديدة.

Advertisements