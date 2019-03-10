شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد فى بيان: الاحتفال بمئوية ثورة 1919 حدث تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى للحزب أن الاحتفال بمئوية ثورة 19 حدث تاريخى لا يمر فى حياة الإنسان إلا مرة واحدة تماما مثل أحداث الثورة فى 1919 ولهذا جاء الاهتمام بالاحتفال من خلال قيادات الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على أعلى مستوى من التنظيم والاهتمام حتى تليق بشعب مصر العظيم الذى أشعل تلك الثورة وتليق بزعيم الأمة سعد باشا زغلول قائد ثورة 19 وبحزب الوفد العريق الذى خرج من رحم ثورة 19.

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وأكد المتحدث باسم الوفد فى بيان اليوم بأن الاحتفال بمئوية ثورة 19 لازالت مستمرة من خلال الاحتفال الرسمى الذى سيقام فى قاعة المنارة يوم 22 من الشهر الجارى ثم تستكمل الاحتفالات فى جميع محافظات مصر حتى يتثنى لشعب مصر المشاركة بالاحتفال بالثورة الأم له والتى قام بها أجداده ضد أكبر إمبراطورية كانت لا تغيب عنها الشمس فى تلك المرحلة.

مؤكدا أن حزب الوفد كان ولازال وسيظل ضمير الأمة لأنه ينحاز إلى الدولة المصرية وإلى المواطن ولهذا يتربع فى قلوب المصريين.. مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ثوابت حزب الوفد ومبادئه نجدها هى ثوابت ومبادئ المصريين جميعا.