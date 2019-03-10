شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة السكر أمام البرلمان: لا يوجد هامش ربح للشركة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر، إنه لا يوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر قفلت من زمان.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيها، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيه صافى ربح، ولكن هذا العام هتيجى علينا بخسارة، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت إلى تدنى ناتج السكر هذا العام، مؤكدا وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر فى العام، الأمر الذى يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.

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فيما طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بضرورة حضور وزراء "التموين، والمالية، والزراعة"، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.

وقال النواب، إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.