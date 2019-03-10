مجلس النواب يوافق على ترشيح الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير، للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى الدكتور على عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير فى منصبه.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة 147 والمادة 129 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال الرئيس كتابا لمجلس النواب بالوزارات المراد إجراء تعديل فيها، على أن يقوم رئيس المجلس بعرض الخطاب فى أول جلسة للمجلس،...