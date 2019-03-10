الرئيس الفلسطيني يكلف محمد أشتية بتشكيل الحكومة الجديدة



قالت مصادر رفيعة في حركة "فتح"، اليوم الأحد، إن الرئيس محمود عباس كلف، ظهر اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية للحركة محمد أشتية بتأليف الحكومة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه "حسب المعطيات، فإن الرئيس عباس بلغ أشتية بالحضور إلى مقر المقاطعة".

وحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماعًا عقد مساء أمس ضم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، للبت في ملفين يشغلان الشارع الفلسطيني، أولًا تكليف رئيس للحكومة، وإعلان صرف رواتب شهر فبراير، بعد ازدياد السخط...