نص كلمة السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

كتب محمد الجالى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تقديم أسر الشهداء لأرواح أبنائهن من أجل مصر، ليس غريباً على شعبٍ مثلهم، له في البطولة باعٌ كبير.
وقال السيسى فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، إن مصر كانت دوماً مقبرة الغزاة، وهى الآن حائط الصد المنيع، الذي وقف ولا يزال أمام موجات الخطر والإرهاب التى طالت منطقتنا بأسرها، فدمرتها، وأصابت الملايين من سكانها بالخوف والتشريد والقتل، وضياع المستقبل.
وأوضح الرئيس السيسي أنه برغم تلك الظروف الصعبة والثمن الهائل الذى دفعته شعوب...
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