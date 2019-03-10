الرئيس السيسي يرقي اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق

كتب محمد الجالى - سمير حسنى - محسن البديوى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020. من جانبه تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين ان احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".

وقال اللواء كامل الوزير، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين...

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