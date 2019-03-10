نتانياهو: إسرائيل ليست لجميع مواطنيها وإنما فقط للشعب اليهودي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا شهدنا في الأيام الأخيرة استفزازات من قطاع غزة، عناصر مارقة قامت بها ولكن هذا لا يعفي "حماس" من تحمل المسؤولية عن تلك الاستفزازات"، مشيراً إلى أن "حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يخرج من قطاع غزة ونحن نرد على ذلك كما يستوجب من خلال غارات تشنها طائرات سلاح الجو على أهداف تابعة لحماس".

ولفت إلى "أنني سمعت أشخاصا في غزة يقولون إنه بما أننا في حملة انتخابية فإن عملية عسكرية واسعة النطاق غير واردة. أقترح على "حماس" ألا تعتمد على هذا فسنفعل كل ما يلزم من أجل استعادة الأمن والهدوء إلى محيط غزة وإلى الجنوب بشكل عام"، موضحاً "أنني سأستضيف غدا الاثنين السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، الذي يعتبر صديقا عظيما لإسرائيل. وسوف أرافقه إلى مرتفعات الجولان استمرارا للجهود التي نبذلها لجعل الولايات المتحدة، مع دول أخرى، تعترف بالسيادة الإسرائيلية والسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وشدد نتانياهو على "أنني أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للبعض الذين أصيبوا بالبلبلة، إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط. الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي".

وأكد أنه "للشعوب الأخرى والقوميات الأخرى والأقليات الأخرى هناك تمثيل وطني في دول أخرى. التمثيل القومي للشعب اليهودي موجود في دولة إسرائيل. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط".