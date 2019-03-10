جابر: الجنوب يتميز بخدماته الصحية بفضل الاطباء والعاملين في القطاع

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، خلال افتتاح "مركز الصباح للتشخيص الطبي" في النبطية، "أننا لاحظنا انه في جولات وزير الصحة جميل جبق في المناطق وعلى المستشفيات، ان مستشفى النبطية الحكومي نال اكثر تنويه منه على ما يقدمه من خدمات لاهل المنطقة، وبفضل كل العاملين في الحقل الصحي وكل الاطباء نجد ان الجنوب اليوم يتميز بما هو عليه من خدمات صحية، وانا اليوم اشد على ايدي الدكتورين الصباح وكنج واطلب منكما ان يتماثل بكما الاخرون، ولبنان بحاجة الى الاستثمار والى نهضة اقتصادية، وعلينا كنواب المنطقة انا والنائب محمد رعد والنائب هاني قبيسي وتحت مظلة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان نسعى الى ان نؤمن اقتصادا افضل ووضعا ماليا افضل، وهناك جهد يبذل في هذا المجال وعلينا ان نسير في هذا التحدي وننتصر به".

وتمنى جابر أن "يبقى الجنوب مزدهرا وكما ترون بعد تحقيق الامن فيه وتوازن القوة هناك نهضة كبيرة وهناك عودة من بيروت وضواحيها الى الجنوب للعمل والنزهة كل يوم وهذا ما نلمسه في حجم البناء وحجم الطلاب والجامعات وازدحام السير، وهذا كله يبشر ان الجنوب ان شاءالله سيكون منطقة مزدهرة تتحلى بالامن والاطمئنان والسلام".