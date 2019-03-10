قبلان قبلان: بري نجح بإسقاط مشروع التطبيع في الإتحاد البرلماني العربي

رأى عضو هيئة الرئاسة في "حركة أمل" قبلان قبلان أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري نجح في إسقاط مشروع التطبيع في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في الأردن.

وفي كلمة له في "الذكرى السنوية للشهيد القائد نعمة هاشم وشهداء المواجهة البطولية وشهداء بلدة الزرارية"، أشار إلى أنهم "يريدون تصفية القضية الفلسطينية لكن سنبقى إلى جانب هذه القضية والشعب الفلسطيني"، مؤكداً أننا "مستمرون على هذا النهج وفي هذه الطريق".

وشدد على أن "قيمتنا وكرامتنا هي بأعداد الشهداء والجرحى والمناضلين"، لافتاً إلى أن "مسؤوليتنا المحافظة على هذا الخط وهذه المسيرة".