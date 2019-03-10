أبو جمرة: الفساد آفة سريعة الإنتشار وسرطان علاجه الكي

أكد رئيس "التيار المستقل" عصام أبو جمرة، في تصريح له، أن الفساد آفة سريعة الإنتشار وسرطان علاجه الكي.

وأشار أبو جمرة إلى أن الفعل الفاسد ليس فقط سرقة المال، انما يشمل كل فعل مخالف للقانون يؤدي إلى ربح مالي، كالتهريب والاتجار بالممنوعات مثل الحشيشة والكبتاغون وحتى البشر.

ورأى أبو جمرة أن الفساد لا يتوقف إلا بالبدء فوراً بمعاقبة الفاسد الذي يتم ضبطه، مهما كان مستواه أو الحزب أو الطائفة التي ينتمي إليها، معتبراً أن هذا على الوزير أن يقوم به بمساعدة الإدارة والأجهزة الأمنية وإلا يقال أو يستقيل، وهكذا يتم وضع النقطة على السطر.