حزب الأمّة- "الواعدون" رشح سامي زريقة للانتخابات النيابية الفرعية

رشّح "الواعدون" - حزب الأمّة عضو القيادة المركزية، سامي زريقة للانتخابات النيابية الفرعية، عن المقعد السنّي في "طرابلس". وأكدت قيادة الحزب أنهاوضعت ثقتها بمرشحها وببرنامجه الانتخابي، "الذي سيكون يد وصوت المحرومين في المدينة الفيحاء"، داعية "أهالي طرابلس إلى الالتفاف حوله ودعمه لإحداث ثغرة في جدار السلطة، تكون مقدّمة للتغيير والتنمية والإصلاح".

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