الأب مونّس يوقع كتابه الجديد "أناشيد حياة" عصارة مراحل مهمّة من حياته

وقّع الراهب اللبناني الماروني الأب يوسف مونّس على على كتابه "أناشيد حياة" في معرض المهرجان الكتاب اللبناني للحركة الثقافيّة-كنيسة مار الياس انطلياس بحضور حشد من الشخصيات الروحيّة والسياسية والأصدقاء.

انها أناشيد فصول حياة اندثرت بألوان المواسم التي عاش الراهب اللبناني الماروني كلا منها حتى الثمالة، بمزيج دقيق من روح المغامرة وملامسة عتبة التمرد، ولكن من دون ان يتجاوزها. من مسرح الطفولة الى خشبة المسرح الى الشاشة الصغيرة والفضّية، فالمنبر الجامعي والاوساط والمراتب الاكاديمية الرفيعة، يستعرض الكاتب مراحل حياته، وما رافقها من أحداث، كمشاهد متلاحقة قدمها بأفضل ما يمكنه، وطبع كل مشهد منها بخاتمه الخاص، حتى تكاد الحروف تسمع صوته الذي يعرفه اللبنانيون.

يستعيد الكاتب في اناشيده أحداث طفولته في الشبانية فيمعن في وصف بهاء قريته وتقاليدها بعدسة عين الطفل التي سجلتها وبريشة عالم الانتربولوجيا الذي يدرسها كحالة. ويروي حكاية اقباله على وسائل الاعلام وقبضه على نواصيها وتسخيرها في خدمة رسالته الرهبانية. ولا ينسى في معرض استذكار فصول الحرب ومآسيها أن يفرج عن معلومات متعلّقة بمهمة المبعوث الاميركي دين براون والرئيسين الياس سركيس وبشير الجميل وسواهم.

تظهر هذه الاناشيد المذكرات دور الاب البرفسور يوسف مونس الرائد في الاعلام الديني ودخول المفاهيمالانتروبولوجية الى المنطقة العربية ولغتها، وثقافة حق الاختلاف والغيرية والمعية والائتلاف القائم على قبول الاخر، في مرحلة زمنية كان عنوانها اللبناني والعربي الصهر والتذويب.

الاب البرفسور يوسف مونس من مواليد عام 1938، حائز على شهادة دكتوراه من جامعة استراسبورغ. رئيس دائرة الاعلام في مجلس كنائس الشرق الاوسط. أمين سر اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام. كاتب ومفكر منفتح على حوار الاديان والحضارات. رئيس جامعة الروح القدس الكسليك سابقا. عميد ومؤسس كليات الهندسة والفنون الجميلة والزراعة والاداب سابقا في جامعة الروح القدس، ومعهد علوم البيئة ومعهد التمريض. حائز على وسام الدولة الفرنسية من رتبة فارس وعلى وسام السعفة الثقافية للدولة الفرنسية. حائز على جائزة كمال المر. عضو شرف في المكتب العالمي للصحافة الكاثوليكية.

تجدر الاشارة الى أن الكتاب صادر عن دار "ساءر المشرق" يتضمّن 4 فصول:

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1-نشيد القرية والجبال

2-نشيد الثقافة والعلم

3-نشيد الحرب والموت والقيامة

4-نشيد الغربة والرحيل

اضافة الى الخاتمة والملاحق وبعض الوثائق والصور.

الكتاب الصادر هو في طبعته الأولى مؤلّف من 259 صفحة عصارة مراحل مهمة من حياة الأب مونّس.