هادي حبيش: في ظل القانون الحالي لا يمكن محاسبة أي رئيس أو وزير

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، في حديث تلفزيوني، أنه بعد إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لن تتم محاسبة الرؤساء والوزراء المرتكبين، لأنه في ظل القانون الحالي لا يمكن محاسبة أي رئيس أو وزير، مشيراً إلى أنه من المستحيل تأمين أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لإتهام رئيس أو وزير، موضحاً أنه خلال عضويته لمدة 13 عاماً في المجلس لم يُحل إلى المجلس أي وزير بشبهة الفساد.
وفي حين أشار حبيش إلى أن الحرب على الفساد لن تصل إلى نتيجة، شدد على ضرورة تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لافتاً إلى أنه بسبب المرض السياسي والطائفي لا يمكن المحاسبة، مؤكداً أنه ضد طرح موضوع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من زاوية طائفية.
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