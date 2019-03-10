الترشيشي وخليل نوها باختيار اللقيس وزيرا للزراعة

التقى رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل ورئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي رئيس مجلس النواب نبيه بري، واشادا باختيار حسن اللقيس وزيرا للزراعة ووصفاه بانه قرار اساسي لرفع الحرمان والاهمال عن منطقة البقاع باعتبار الزراعة اهم قطاع انتاجي في لبنان وفي البقاع تحديدا ونوها بمناقبية ومعرفة اللقيس بكل جوانب ومشاكل القطاع الزراعي وتاكيده على الانفتاح والعمل مع النقابات والتعاونيات الزراعية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي.
كما جرى التطرق الى موضوع الرديات المتأخرة من مشروع دعم الصادرات الزراعية وكان متجاوبا الرئيس بري وعلى الاثر تبلغت النقابات الزراعية من وزير المالية علي حسن خليل تفهمه لمطالبهم واعدا بالدفع في اقرب وقت.
كما جرى البحث تسهيل موضوع انسياب الصادرات الزراغية ورفع الضرائب الجديدة المفروضة على الحدود العربية والاسواق الخليجية.
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