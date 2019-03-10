أكد مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد الغاني زعلان، أن "بوتفليقة حيّا المسيرات الشعبية وتحضر الشباب"، مشيراً إلى أن "المترشح بوتفليقة قال دون مراوغة وبعبارات أنه سيقوم بتغيير النظام والذي يعتبر المطلب الأساسي للنظام".
وأوضح أن "الشارع تكلّم عن العهدة الخامسة، وبوتفليقة، لم يستعمل مفردات يصعب فهمها"، مذكراً بأن "بوتفليقة أكد أنه بعد الانتخابات سيكون هناك حوار وطني".
ويذكر أن وسائل إعلام أفادت عن استعداد طائرة بوتفليقة للعودة إلى الجزائر قادمة من جنيف حيث كان يتلقى العلاج. وخرجت تظاهرات منذ ثلاثة أسابيع في البلاد احتجاجا على ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير حملة بوتفليقة: الرئيس الجزائري أعلن حرفيا عن تغيير النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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