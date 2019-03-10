أمير قطر يجري محادثات مع السراج حول الأوضاع في ليبيا

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاء في الدوحة مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.

وتناول اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصًا تطورات الأحداث الأخيرة والتحديات التي تواجهها دولة ليبيا، وجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على وحدتها وأمنها".

وفي هذا السياق، أكد أمير قطر أن "موقف دولة قطر ثابت وداعم لوحدة ليبيا واستقرارها".