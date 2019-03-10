وسائل إعلام: بوتفليقة سيعود الليلة إلى الجزائر قادما من جنيف

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعود الليلة إلى الجزائر قادما من جنيف.

وذكرت وسائل إعلام عدة بأن موكب سيارات وصل إلى مطار جنيف يرجح أن يكون للرئيس الجزائري قادماً من مستشفى جنيف الجامعي الذي كان يتواجد به بوتفليقة، مشيرة إلى أن طائرة بوتفليقة تستعد للإقلاع من مطار جنيف باتجاه الجزائر.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سويسرية بأن طائرة بوتفليقة ستغادر جنيف عند الساعد الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأفادت قناة "العربية" بأن قوات الأمن الجزائرية استنفرت على طول الطريق بين مطار الجزائر العاصمة ومقر الرئاسة في زرالدة، مشيرة إلى أن "الأمن الرئاسي الجزائري ينتشر بجوار مطار بوفاريك العسكري".