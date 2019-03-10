طائرة بوتفليقة تغادر مطار جنيف

أفادت قناة "العربية" بأن طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادرت مطار جنيف.
كما ذكرت القناة، في وصت سابق، بأن موكب سيارات وصل إلى مطار جنيف يرجح أن يكون للرئيس الجزائري قادماً من مستشفى جنيف الجامعي الذي كان يتواجد به بوتفليقة، مشيرة إلى أن "قوات الأمن الرئاسي الجزائري تنتشر بجوار مطار بوفاريك العسكري في الجزائر العاصمة".
وكان بوتفليقة قد توجه إلى سويسرا قبل أسبوعين لتلقي العلاج رغك ترشجه للمرة الخامسة لرئاسة الجزائر في الإنتخابات التي ستجري خلال شهر نيسان المقبل. وخرجت تظاهرات منذ ثلاثة أسابيع في البلاد احتجاجا على ترشح بوتفليقة للرئاسة.
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