مجلس النواب المصري يوافق على ترشيح الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

وافق مجلس النواب المصري على ترشيح الفريق كامل الوزير لمنصب وزير النقل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن رسميا ترشيح اللواء أركان حرب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، لمنصب وزير النقل.

وأكد السيسي "أنني أعطي لوزارة النقل واحدا من أحسن ضباط الجيش، وفي الجيش يعلمون ذلك، ويعرفون ماذا يفعل، وما هو حجم المشروعات القومية التي تتم في الدولة أكثر من هائل، وهو ضخم جدا". كما أصدر السيسي قرارا بترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق.

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في 27 شباط، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.