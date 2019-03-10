المبعوث الاميركي الى فنزويلا: يمكن تخفيف العقوبات بمجرد موافقة مادورو على التنحي

أعلن المبعوث الأميركي إلى فنزويلا إليوت أبرامز أنه "لا توجد إشارة على استعداد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتفاوض بشأن إنهاء الأزمة السياسية مع زعيم المعارضة خوان غوايدو".

وأوضح أبرامز أنه "يجب أن يتوصل الفنزويليون إلى حل عبر التفاوض وأن بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة برفع أو تخفيف العقوبات الأميركية وقيود السفر بمجرد موافقة مادورو على التنحي".

ولفت أبرامز الى "الروس ليسوا راضين عن مادورو لكل الأسباب الواضحة، وأبلغوني في محادثتين بأنهم نصحوه ولم يأخذ بنصيحتهم".

وأكد أنهم "ما زالوا يدعمونه ولا يوجد أي مؤشر، على ما أرى، على أنهم قالوا له إنه حان الوقت لإنهاء هذا الأمر، ربما يحين وقت يتوصل فيه الروس إلى أن هذا النظام لم يعد في الإمكان بالفعل إنقاذه".

وقلل من "أي احتمال لاستعداد الرئيس الفنزويلي لخوض محادثات بشأن تنحيه"، مشيراً الى أن "من كل ما نشاهده أن خطة مادورو هي البقاء".