عباس أمام وفد إسرائيلي: نمد يدنا لأي حكومة إسرائيلية تؤمن بحل الدولتين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام وفد من حزب "ميريتس" اليساري الاسرائيلي في رام الله، أنه يمد يده لأي حكومة إسرائيلية "تؤمن بحل الدولتين، ولا تستمر في عنادها ضد السلام" .

وشدد عباس، موجها حديثه الى رئيسة حزب ميريتس تمار زاندبرغ التي قادت وفدا من الحزب للقاء عباس في مقره، أنه "كما تعلمين نسعى دائما إلى السلام وليس لنا أي خيار آخر، وهذا الموقف اتخذناه منذ العام 1988، ولا نزال ملتزمين به حتى الان".

وأوضح أن "مطلبنا حل الدولتين حسب حدود 1967، والحوار على القضايا المعلقة، ونحن نمد ايدينا إلى اي حكومة تؤمن بذلك، وهذا هو موقفنا ولن نتراجع عنه".

وكانت رئيسة حزب ميريتس زاندبرغ قد لفتت في بداية اللقاء إلى أن حزبها "من مؤيدي حل الدولتين وأنها ستدعم اي حكومة إسرائيلية قادمة تؤمن بهذا التوجه، وتؤيد البدء الفوري بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني وفق رؤية حل الدولتين".