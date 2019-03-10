داخلية المغرب: استعادة 8 مواطنين يشتبه بتورطهم بقضايا إرهاب في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، أنه تمت استعادة 8 مواطنين من سوريا وترحيلهم إلى المغرب في إطار جهود مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أنه " في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا".

ولفتت إلى ان "هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان"، مشيرة إلى أن "هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".