القضاء السوداني يحكم على مسؤولة بالمعارضة بالسجن أسبوع وغرامة مالية

أفادت وسائل إعلام بأن محكمة الطوارئ السودانية حكمت على نائب رئيس حزب "الأمة القومي" المعارض مريم الصادق المهدي بالسجن لمدة أسبوع وبدفع غرامة مالية بعد القبض عليها إلى جانب عدد من القيادات في المعارضة.

وكانت المهدي إلى جانب عدد من قيادات المعارضة قد خرجوا في تظاهرة من أمام دار حزب الأمة بأم درمان نحو البرلمان، احتجاجا على قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير في شباط الماضي.

وكان البشير قد أعلن في 22 شباط الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي وعلى مستوى الولاة، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.