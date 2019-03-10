أفادت وسائل إعلام بأن محكمة الطوارئ السودانية حكمت على نائب رئيس حزب "الأمة القومي" المعارض مريم الصادق المهدي بالسجن لمدة أسبوع وبدفع غرامة مالية بعد القبض عليها إلى جانب عدد من القيادات في المعارضة.
وكانت المهدي إلى جانب عدد من قيادات المعارضة قد خرجوا في تظاهرة من أمام دار حزب الأمة بأم درمان نحو البرلمان، احتجاجا على قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير في شباط الماضي.
وكان البشير قد أعلن في 22 شباط الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي وعلى مستوى الولاة، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء السوداني يحكم على مسؤولة بالمعارضة بالسجن أسبوع وغرامة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.