ندوات لـ"مستقبل وطن" عن التعديلات الدستورية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال بيان صادر عن حزب مستقبل وطن، ، إن الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، واصل نشاطه المكثف بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم عقد 3 ندوات لشرح التعديلات الدستورية، وأهميتها في الوقت الحالي ففى مركز كفر الشيخ عقدت أمانة المركز ندوة بمركز الدراسات الوطنية حضرها ما يقرب من ألف مواطن من الحزب وخارجه.

وقال مجدى النجار أمين الحزب بالمركز، إنه تم مناقشة المواد المعدلة في الدستور، والتأكيد على أهمية تعريف المواطنين بماهية التعديلات وأهمية الإقبال على صناديق الاستفتاء أيا كان الرأي لتحقيق الديمقراطية فى المجتمع وفى قلين قامت امانة المركز بعقد ندوة لامانة المرأة حضرها مئات السيدات من أبناء مركز قلين.

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ومن جانبه، قال العميد همام جودة، أمين الحزب بقلين إن الندوة تم فيها مناقشة التعديلات الدستورية والاستفاضة في التعديل الخاص بكوتة المرأة واعتبار أن هذا التعديل هو حق طبيعي للمرأة المصرية.

وقالت الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس، إن الندوة تركزت حول أهمية التعديلات الدستورية في الوقت الحالي للحفاظ على الانجازات التي تحققت.​