ننشر تشكيل مستقبل وطن لأمانة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قرر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، تشكيل هيئة مكتب الحزب بمحافظة قنا، عملا بالقانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، كما تم إخطار لجنة شئون الأحزاب بالتشكيل الجديد.

وحصل القيادي العمالي، أحمد محمد منصور، على منصب أمين العمال في أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا.

وأكد في تصريحات له منذ قليل، أنه يسعى من خلال الحزب، لحل كافة المشكلات العمالية التي تعاني منها الطبقة العاملة في المحافظة، فضلا عن المشاركة الفاعلة في مناقشة التشريعات العمالية وفي مقدمتها مشروع قانون العمل، الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة في البرلمان.

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وأشار أحمد منصور، إلى أنه يسعى من خلال أمانة العمال في حزب مستقبل وطن، على تفعيل آليات الحوار المجتمعي والتفاوض لحل المشكلات العمالية، بعيدا عن أي مظاهر للاحتجاج، حرصا على مسيرة العمل والإنتاج.​