محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم :
قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إن غرفة عمليات المحافظة رصدت حالة من الهدوء الشديد في محيط لجان الانتخابات التكميلية التي تشهدها الدائرة اليوم الأحد.
وأكد "عباس" أن الإقبال خلال الساعات الماضية على صناديق الاقتراع كان متوسطًا.
الجدير بالذكر أن مقعد دائرة أشمون في محافظة كفر الشيخ يشهد اليوم انتخاباتٍ تكميلية بعد وفاة النائب محمود الخشن.
ويذكر أن عدد الناخبين في مركز أشمون 488755 ناخبًا موزعين على 185 مقرًا انتخابيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء في محيط لجان الانتخابات بأشمون.. وغرفة عمليات المحافظة: الإقبال متوسط (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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