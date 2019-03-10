محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 55 "تابع ب"، الصادر بتاريخ 7 مارس 2019، اتفاقية عمل جماعية، بين كل من: الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، ولجنتها النقابية. وإلى نص الاتفاقية:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل بين "القومية للأسمنت" ونقابة العاملين بصناعات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.