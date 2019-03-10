بعد إصابتهن بأعراض غامضة.. محافظ الشرقية يطمئن على طالبات مدرسة ثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لعدد من طالبات مدرسة "أبو بكر الصديق" الثانوية الصناعية بالصالحية الجديدة، وذلك بعد احتجازهن على خلفية ورود شكاوى من أولياء أمورهن تفيد بتعرضهن لأعراض إعياء غير معروفة.

جاء ذلك بعدما اطمأن محافظ الشرقية من الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية على الحالة الصحية للطالبات.

وشدد المحافظ، على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطالبات، وعدم مغادرتهن المستشفى إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتماثلهن للشفاء.

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من جانبه، أوضح الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنه فور تلقي الهيئة شكاوى من أهالي الطالبات، جرى تشكيل فريق عمل من أطباء التأمين الصحي والتوجه إلى المدرسة المُشار إليها، حيث تبين وجود 14 حالة اشتباه بإعياء، جرى تحويلهن إلى مستشفى "الصدر" بمدينة الزقازيق.

وقال "سلامة"، إنه بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات وعمل أشعة عادية على الصدر كانت النتائج سلبية ولا توجد أي التهابات أو تغيرات مرضية، ليتم تحويلهن إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، حيث جرى الكشف عليهن بمعرفة أساتذة الأنف والأذن وعمل منظار حنجري لجميع الطالبات، وكانت النتيجة سلبية أيضًا.

وأشار مدير التأمين الصحي بالشرقية، إلى أنه جرى تحليل صورة دم كاملة وكانت النتيجة سلبية لجميع الطالبات، وعليه جرى وقف المضاد الحيوي عنهن؛ نظرًا لعدم جدواه بعد نتائج التحاليل.