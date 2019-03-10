محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:
وقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة تحية لشهداء مصر، بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النوابـ، إن التضحية بالحياة تعبيرا عن الاقتناع بأداء الواجب، مؤكدا أن الحفاظ على الوطن أرقى وأسمي الأعمال، لاسيما أن الشهداء وهبوا أنفسهم فداءً للوطن.
واضاف: "مصر تخلد شهدائها سنويا، في ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد وهو وسط جنوده في الصفوف الأولى للمعركة، وتابع: "لابد أن نشيد بالقوات المسلحة والشرطة التي تدافع عن الوطن وتحقق الأمن للمواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء البرلمان يقف دقيقة تحية لشهداء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.