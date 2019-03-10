أعضاء البرلمان يقف دقيقة تحية لشهداء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

وقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة تحية لشهداء مصر، بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النوابـ، إن التضحية بالحياة تعبيرا عن الاقتناع بأداء الواجب، مؤكدا أن الحفاظ على الوطن أرقى وأسمي الأعمال، لاسيما أن الشهداء وهبوا أنفسهم فداءً للوطن.

واضاف: "مصر تخلد شهدائها سنويا، في ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد وهو وسط جنوده في الصفوف الأولى للمعركة، وتابع: "لابد أن نشيد بالقوات المسلحة والشرطة التي تدافع عن الوطن وتحقق الأمن للمواطن".​