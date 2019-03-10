الصور الأولى لطائرة إثيوبيا المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، وعلى متنها أكثر من 150 شخصًا، لقوا حتفهم جميعًا، وفقًا لما أعلنت مكتب رئيس وزراء إثيوبيا وشركة الطيران.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد إن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس ابابا والعاصمة الكينية نيروبي تحطمت بالقرب من بلدة بشوفتو، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أديس أبابا.

وأضاف البيان أن الطائرة من طراز بوينج 737، التي يعتقد أنه كان على متنها 149 راكبا وطاقم عمل مؤلف من ثمانية أشخاص، قد أقلعت الساعة الثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0538 بتوقيت جرينتش) من مطار بولي الدولي، وانقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها.

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وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم ".

وبحسب الخطوط الجوية الإثيوبية فإن "جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم، في الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة".

وأعلنت الخطوط الجوية، أن مواطنين من 33 دولة قتلوا جراء حادث تحطم طائرة "بوينغ" التابعة للشركة وسط إثيوبيا اليوم الأحد، بينهم 6 مصريين ومغربيين ويمني واحد.

ونقل التلفزيون الصيني عن الخطوط الجوية الإثيوبية أن "مواطنين من 35 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كينيا، و18 إثيوبيا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة".