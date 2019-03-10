وزيرة السياحة تشارك في جلسة نقاشية وزارية خلال بورصة برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، متحدث رسمية في جلسة نقاشية وزارية نظمتها إدارة معرض برلين وأدارت الجلسة وقامت ببثها قناة يورو نيوز Euronews تحت عنوان " التوسع في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة".

جاء ذلك لعرض التجارب السياحية الناجحة للدول المختلفة ومنها مصر، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.

وضمت الجلسة وزراء سياحة تونس، وقبرص، وبنجلاديش ، وموريشيوس، وكوبا، والمكسيك، ورئيس الهيئة الوطنية للسياحة بجورجيا ، والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وقامت المشاط خلال الجلسة باستعراض المؤشرات الإيجابية التي شهدتها السياحة المصرية العام الماضى.

وأشارت إلى أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية، مشيرة الى أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الاسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل.

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وأكدت الوزيرة، اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد ومنها تطوير شبكات الطرق والكبارى، لافتة إلى جهود الحكومة في تطوير وتوسيع شبكة مترو الإنفاق، ومد خطوط جديدة لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة ومنها ربط المتحف المصرى الكبير بالمتاحف الاثرية الأخرى.

وأوضحت الوزيرة أن القانون المصري أصبح الآن يتيح للقطاع الخاص المساهمة والتعاون في منظومة السكك الحديد، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في هذه المنظومة ، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات.

ونوهت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر مليئة بالأماكن السياحية الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد من قبل السائحين مثل المحميات الطبيعية وسانت كاترين ودرب سيناء ونوبيع، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالترويج لهذه المناطق وجذب المزيد من السياحة إليها.

وتحدثت الوزيرة عن رؤية الوزارة التي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع.

وقالت إن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة هو محور البنية التحتية والاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن البنية التحتية للسياحة تشمل أيضا العنصر البشري، مؤكدة أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.