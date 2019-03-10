مقتل62 مدنيًّا وإصابة 217 آخرين جراء اعتداءات الحوثيين على قبائل حجور اليمنية

قتل نحو 62 مدنيا يمنيا، وأصيب 217 آخرين بينهم نساء وأطفال، نتيجة اعتداءات الميليشيا الحوثية الانقلابية على قبائل "حجور" في منطقة " كشر" .

وناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم / الأحد / بثته قناة "العربية" الإخبارية ، ، بالتحرك الجاد والفوري لحماية

المواطنين في مديرية "كشر " بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ، جراء الهجوم البربري لميليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين.وأضافت أن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من استهداف همجي وقصف بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية ، تسبب في تشريد 4268 أسرة ، بعد تعرضها لحصار خانق فرضتهالميليشيا على مديرية كشر من كل الاتجاهات منذ ما يقارب الشهرين، ومنعت عنهم الماء والدواء.وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية تمارس جرائم ممنهجة ضد المدنيين من : تجويع وعقاب جماعي وإرهاب ، وتفجير المنازل والممتلكات، مما يشكل تحديا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة في الوقت ذاته أن الميليشيات فجرت 24 منزلا وأتلفت 30 مزرعة.وأعبرت عن دهشتها إزاء صمت المنظمات الأممية والدولية تجاه ما ترتكبه الميليشيا من جرائم حرب ضد السكان يعاقب عليها القانون الدولي.