وزير حقوق الإنسان اليمني: ما يفعله الحوثيون يعيق عملية السلام

قال وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور محمد عسكر، خلال ندوة عقدت بمقر سفارة اليمن إن ما يرتكبه الميليشات الحوثية باليمن يعيق عملية السلام التى بدأت تستعيد مسارها من اتفاق ستكهولهم بالسويد .

ودعا عسكر الأمم المتحدة التحرك لوقف الجرائم الممنهجة على السكان المدنيين وكل الانتهاكات الوحشية من الحوثيين المعرقلة لحكومة الشرعية. مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتخذ الحوثيين أى خطوات إيجابية.

وأشار إلى أن الوضع فى الحديدة لم يتحسن، كما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يأخذ مساره للتطبيق على أرض الواقع.

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وعن الدور المصري أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى، أن مواقف مصر الداعمة لليمنيين سوف يسجلها التاريخ ومصر دائمًا تفتح ذراعيها للشعب اليمني .