دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى مواصلة الضغط الدولي قوياً على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في ظل الوضع الحالي في فنزويلا.
وقال ماس، لصحيفة "تاجس شبيجل أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، "إننا مستعدون في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك. لن نشارك في اللعبة التي يقوم بها مادورو. دعمنا لجوايدو لا يقبل الجدل".
وأضاف الوزير الألماني أنه ليس مفهوماً أيضاً أن مادورو لم يعد يرغب في السفير الألماني في بلاده. وقال: "يزيد ذلك من حدة الوضع ولا يسهم بأي شكل في التهدئة".
يذكر أن حكومة نيكولاس مادورو أعلنت يوم الأربعاء الماضي، السفير الألماني دانيل كرينر شخصاً غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
ويدور، منذ عدة أسابيع، صراع على السلطة بين المعارض خوان جوايدو رئيس البرلمان ومادورو.
وكان كرينر شارك الاثنين الماضي مع دبلوماسيين آخرين من أوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة في استقبال زعيم المعارضة الفنزويلي بمطار كاراكاس عائداً من جولة في دول أخرى بأميركا الجنوبية، وتم اعتباره بذلك أنه يتدخل في شؤون البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تدعو لمواصلة الضغط على نظام مادورو في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.