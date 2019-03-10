ألمانيا تدعو لمواصلة الضغط على نظام مادورو في فنزويلا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى مواصلة الضغط الدولي قوياً على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في ظل الوضع الحالي في فنزويلا.

وقال ماس، لصحيفة "تاجس شبيجل أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، "إننا مستعدون في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك. لن نشارك في اللعبة التي يقوم بها مادورو. دعمنا لجوايدو لا يقبل الجدل".

وأضاف الوزير الألماني أنه ليس مفهوماً أيضاً أن مادورو لم يعد يرغب في السفير الألماني في بلاده. وقال: "يزيد ذلك من حدة الوضع ولا يسهم بأي شكل في التهدئة".

يذكر أن حكومة نيكولاس مادورو أعلنت يوم الأربعاء الماضي، السفير الألماني دانيل كرينر شخصاً غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ويدور، منذ عدة أسابيع، صراع على السلطة بين المعارض خوان جوايدو رئيس البرلمان ومادورو.

وكان كرينر شارك الاثنين الماضي مع دبلوماسيين آخرين من أوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة في استقبال زعيم المعارضة الفنزويلي بمطار كاراكاس عائداً من جولة في دول أخرى بأميركا الجنوبية، وتم اعتباره بذلك أنه يتدخل في شؤون البلاد.