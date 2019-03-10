كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نمر يهاجم امرأة عندما حاولت أخذ "سيلفي" في حديقة حيوان بأريزونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت امرأة لهجوم من قبل نمر، بعد "عبورها حاجز للحصول على صورة سيلفي" في حديقة الحيوانات البرية العالمية في ليتشفيلد بارك، في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

وحسبما أوردت "سكاي نيوز"، قال شاهد، إنه سمع المرأة تصرخ طلبًا للمساعدة، حيث هرول إليها وسحبها بعيدًا عن النمر.

وأضاف، أن الضحية، التي لم يُكشف عن اسمها، عانت من إصابات تهدد الحياة بيدها من النمر الأنثى.

وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية، أن المرأة كانت تحاول التقاط صورة سيلفي بالقرب من السياج عندما وصلت أنثى النمر والتقمت ذراعها.