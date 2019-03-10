كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري: الرابطة بين الجيش والشعب قوية وعفوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري، يوم الأحد، أن هنالك رابطة قوية نابضة بالحياة بين الشعب والجيش.

وأضاف قايد صالح في كلمة له خلال زيارة عمل إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى أن الجيش والشعب لهما رؤية موحدة بشأن المستقبل.

وأشار إلى أن "الجيش يفتخر أنه من صلب هذا الشعب" وأن "الشعب الجزائري الأصيل عرف ويعرف كيف يحافظ على وطنه".

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وتابع نائب وزير الدفاع مؤكدا أن "الجيش الجزائري محظوظ بشعبه الذي ينتمي إليه".

وصرح قايد صالح بأن "الرابطة يشهد على قوتها ومتناتها ذلك التفاعل والتعاطف الذي ما فتئ يعبر عن نفسه بكل عفوية من خلال صور التضامن والتلاحم بين الشعب وجيشه في كل الظروف وفي كل الأحوال".