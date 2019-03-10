كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: 41 خرقا من الحوثيين لاتفاق الحديدة في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأشار التحالف إلى أنه رصد 41 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وصواريخ "الهاون" وصواريخ "الكاتيوشا".

وفي سياق آخر، كشف التحالف عن شنه ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر تستهدف ميليشيات الحوثيين.

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وركّزت الضربات الجوية أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين للحوثيين. وأوضح أن الضربات تركّزت على جبل طل ومركز مديرية كشر ومنطقة الزعاكرة، بالإضافة للإمدادات القادمة للحوثيين من عمران.

وأكد التحالف سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية في عمليات كشر بإسناد من قوات التحالف.