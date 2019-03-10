كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لدينا 158 مليون عامل فى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدّث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن إنجازه الكبير بوجود عدد كبير من العمال يصل إلى 158 مليون شخصاً، وهو ما لم يحدث من قبل فى تاريخ الولايات المتحدة، على حد قوله.

وفى تغريدة له على موقع التواصل تويتر، اليوم الأحد، قال ترامب :"يعمل أكبر عدد من الناس اليوم في الولايات المتحدة، 158،000،000 شخص، مقارنة بأي وقت في تاريخ بلادنا. وهذه صفقة كبيرة!".

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وأضاف ترامب فى تغريدة أخرى :"رغم أنّ وسائل الإعلام أكثر عداءً وفساداً في تاريخ السياسة الأمريكية، فإنّ إدارة ترامب أنجزت الكثير فى أول عامين لها مقارنة بأية إدارة أخرى، سواء فى القضاة، أكبر تخفيض للضرائب، وأفضل اقتصاد وأقل البطالة وأكثر من ذلك بكثير!".

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