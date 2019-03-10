كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تُجري انتخابات عامة على سبع مراحل تبدأ 11 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات الهندية، اليوم الاحد، أن الهند ستُجري انتخابات عامة في سبع مراحل تبدأ في 11 أبريل، وذكرت "رويترز"، أن ذلك سيكون أكبر تمرين ديمقراطي في العالم مع رئيس الوزراء نارندرا مودي والمرجح أن يستفيد من التوتر مع باكستان.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات، سونيل أرورا، للصحفيين، إن نحو 900 مليون ناخب سيصبحون مؤهلين للاقتراع، ونحو 15 مليون تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة.

وأضاف "أرورا"، إنه سيتم إحصاء الأصوات في 23 مايو.