كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي: رغم الضغوط يبدو أن "مادورو" سيبقى في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مبعوث واشنطن لفنزويلا، أنه لا توجد مؤشرات على أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مستعد للتفاوض لإنهاء المأزق السياسي مع زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وقال "إليوت أبرامز"، الذي خدم في إدارة كل من رونالد ريجان وجورج بوش، إنه يجب التوصل إلى حل تفاوضي بين الفنزويليين، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد من خلال رفع أو تخفيف العقوبات الأمريكية وقيود السفر بمجرد أن يوافق "مادورو" على الرحيل.

وحسب ما ورد في "رويترز"، فقد قلل "أبرامز" من احتمال أن يكون الرئيس الفنزويلي مستعدًا للحديث عن رحيله. وقال "أبرامز"، في مقابلة: "من كل ما رأيناه، فإن تكتيك مادورو هو البقاء".