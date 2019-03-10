كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو سيعلن الحرب علي سوريا إذا خسر الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي إيليا ماجنير في مقال إخباري إن إسرائيل ستخوض حربًا في سوريا إذا تعرضت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخطر في المستقبل.

وفقا لماجنير ، يعد نتنياهو وحلفاؤه صواريخهم لشن هجوم على الجيش العربي السوري .

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كل هذا يتوقف على الاتجاه الذي ستتخذه الانتخابات الإسرائيلية. إذا استطاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفوز بفترة رئاسية ثانية ، فإنه لن يدخل في أي وقت قريب في مواجهة جديدة مع سوريا وحلفائها ، حسبما قال ماجنير كما أنه إنه سيؤجل موعد المعركة القادمة.

ولكن إذا كان خسرالانتخابات ، فإن سوف يشن معركة ضخمة وفقا ما قال "معركة جدية بين إسرائيل من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى ستكون كافية بما يكفي لتأجيل الانتخابات.

ليس لدى نتنياهو العديد من الخيارات: إما أن يفوز في الانتخابات ويؤجل قضية الفساد ضده ، أو أنه يذهب إلى السجن.ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في أبريل / نيسان وسط كفاح نتنياهو المستمر ضد الفساد.