كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظات رهيبة.. فيديو من داخل الطائرة التركية خلال تعرضها لمطبات هوائية عنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مقطع فيديو من داخل الطائرة التركية، التي تعرضت لمطبات هوائية عنيفة خلال رحلتها من اسطنبول إلى نيويورك، اللحظات الحرجة التي مر بها الركاب.

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 30 شخصا من ركاب الطائرة أصيبوا بسبب المطبات الجوية أمس السبت.

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وذكرت تقارير أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية كان على متنها 326 راكبا و21 شخصا من أعضاء الطاقم.

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