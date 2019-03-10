عاجل.. مغربيان ضمن ضحايا الطائرة الإيثوبية والخارجية تتريث

كشفت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، أن مغربيان لقيا حتفهما في حادث تحطم الطائرة تابعة لها.

وفيما تريثت وزارة الخارجية المغربية في تأكيد خبر سقوط ضحايا مغاربة في حادث تحطم الطائرة اليوم، حيث قالت مصادر من الخارجية لـ”اليوم 24″ أن مصالحها لا زالت تستجمع المعطيات لتتأكد، خرج المدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية، في ندوة، عرض فيها حصيلة وفيات الفاجعة، مؤكدا وجود مواطنين مغربيين ضمن الضحايا.

وأعلن الإعلام الإيثيوبي، قبل قليل من صباح اليوم الأحد، عن مقتل جميع ركاب الطائرة الإيثيوبية التي تحطمت اليوم، والذين يبلغ عددهم 157 راكبا.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الرحلة “إي.تي 302” تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، مضيفة أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس، وأضاف المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة، قال فيها إن “مكتب رئيس الوزراء يقدم نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.