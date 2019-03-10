ضربة موجعة للوداد قبل مواجهة صانداونز الحاسمة

لن يستفيد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم من خدمات نجمه الأول، إبراهيما كومارا، قائد دفاعه وصمام الأمان في الخط الخلفي، خلال المباراة الحاسمة، التي ستجمع الفريق، يوم السبت المقبل، بماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي.

وتلقى كومارا، بطاقة صفراء في مباراة أمس أمام أسيك ميموزا الإفواري، هي الثانية له في المنافسة، ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة، وهو الأمر الذي يشكل ضربة قوية للفريق الأحمر، ومدربه التونسي فوزي البنزرتي.

ويحتاج الوداد للفوز ولا شيء غير ذلك في هذه المباراة، إن هو أراد التأهل للدور الموالي، وسيكون على البنزرتي إيجاد البدائل الدفاعية لهذه المباراة.

الفريق الأحمر يحتل المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف الفريق الجنوب إفريقي المتأهل سلفا، والذي جمع 10 نقاط، فيما يحتل أسيك ميموزا الإفواري المركز الثالث بنفس رصيد الوداد، ويتذيل لوبي ستارز النيجيري ترتيب المجموعة بأربع نقاط.