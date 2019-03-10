بعد حديث أوجار عن “أخنوش المفتاح”.. العثماني: “البجيدي” ليس مفتاحا لحل مشاكل المغرب

بعد يوم من تصريح وزير العدل، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، وصف فيه رئيسه في الحزب، عزيز أخنوش بـ”مفتاح مشاكل المغرب”، رد رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني على “مفتاح أخنوش”.

وقال العثماني، صباح اليوم الأحد، أثناء حديثه مع منتخبي حزبه في منطقة البرنوصي في مدينة الدارالبيضاء، إن حزب العدالة والتنمية “ليس مفتاحا لحل مشاكل المغرب”، معتبرا أن حزبه يمثل جزءا من الحل إلى جانب القوى السياسية، والوطنية.

وانتقل حزب التجمع الوطني للأحرار إلى السرعة القصوى للاستعداد لانتخابات 2021، التي يطمح إلى تصدر نتائجها، وفي هذا السياق، قال أوجار، خلال مؤتمر لحزبه، عقد أمس السبت، في إسبانيا، إن رسالة حزبه أنه “في عام 2021 ستكون عندنا البرامج والاستراتيجيات لمواجهة المشاكل، التي يعانيها المغربي، حتى نقضي على الرشوة، والفساد، والظلم”.

وأبرز أوجار أن كل الإصلاحات، التي يعيشها المغرب يجب أن نشكر عليها ملك البلاد، لأنه هو مهندسها، ومن رسم معالمها الكبرى، وهو تصريح جديد لقيادة الأحرار حول الإنجازات الحكومية، والملك، بعد تصريح سابق لأخنوش، قال فيه إن الملك هو من يقوم بكل شيء، وهو التصريح، الذي هاجمه الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، ورد فيه على أخنوش بالقول: “إلى كان الملك لي كيدير كولشي أنت لاش تصلاح”.