كأس “الكاف”.. الرجاء يخوض مباراة “الفرصة الأخيرة” والحسنية للعودة بـ”أقل الأضرار”

تتجه الأنظار، عشية اليوم الأحد، إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث المباراة الهامة التي ستجمع بين الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير، برسم خامس جولات المجموعة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفي قمة مغربية جديدة بطعم إفريقي.

هذه المباراة، تأتي في ظروف متابينة بين الفريقين، من حيث النتائج المحصل عليها، لكنها متشابهة الأهداف والطموحات، بين رجاء يخوض ” فرصته الأخيرة” للتأهل للدور الموالي، وفريق سوسي يرغب في تدارك هزيمة المباراة الماضية، من أجل الحفاظ على كل آمال التأهل.

الرجاء البيضاوي، المستفيد من عودة لاعبه عبد الإله الحافيظي، سيكون أمام حتمية الفوز ولا شيء غير ذلك، إن هو أراد الحفاظ على حظوظه كاملة لبلوغ الدور الموالي، وأي نتيجة غير ذلك تعني خروجه رسميا من المنافسة.

وقد تكون هذه المباراة، هي الأخيرة أيضا لمدربه الفرنسي، باتريس كارتيرون، في حال ما فشل في بلوغ الدور الموالي.

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في الجهة المقابلة، يحدو فريق الحسنية طموح العودة بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، على الأقل نقطة التعادل، تجعل آماله قائمة لبلوغ الدور الموالي، في انتظار لقاء الحسم الذي سيجمعه في الدورة القادمة والأخيرة بالنهضة البركانية بأكادير.

الفريق السوسي، متسلح بعودة أبرز عناصره الأساسية، واع تماما بقوة الفريق الرجاء البيضاوي، على الرغم من المشاكل التي يعانيها في الفترة الأخيرة، لكنه عازم كل العزم على “الدفاع عن كل حظوظه لبلوغ الدور الموالي” وهو الأمر الذي يؤمن به ويصرح به المدرب الأرجنتيني، ميغايل غاموندي.

ويحتل الرجاء البيضاوي المركز الرابع والأخير في هذه المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما يتمركز الفريق السوسي في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يتصدر فيه نهضة بركان الترتيب بثمان نقاط، متبوعا بأوتوهو الكونغولي، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.