صديقة وفية للمغرب.. الممثلة يسرا تطفئ شمعتها الـ68

تحتفل الممثلة المصرية يسرا، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ68، محتفظة بمكانتها كإحدى أشهر النجمات المصريات في العالم العربي، وهي من بين الممثلات الوفيات للمغرب، إذ لا تفوت الفرصة لزيارة المملكة في المهرجانات، واللقاءات السينمائية.

واختارت سيفين محمد حافظ نسيم، اسم الشهرة “يسرا”، واشتهرت بأدوارها مع الممثل عادل إمام، قبل أن تدخل عالم الغناء، السنة الماضية، بمشاركتها في أغنية “ثلاث دقات”، التي حظيت بشهرة واسعة في العالم، وأضحت واحدة من أشهر الأغاني.

أول فيلم بطولة ليسرا كان عام 1974 بعنوان “العذاب فوق شفاه تبتسم”، ومنذ ذلك الوقت وهي تمثل أدوار البطولة في أشهر الأفلام، والأكثر متابعة.