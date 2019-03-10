تحتفل الممثلة المصرية يسرا، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ68، محتفظة بمكانتها كإحدى أشهر النجمات المصريات في العالم العربي، وهي من بين الممثلات الوفيات للمغرب، إذ لا تفوت الفرصة لزيارة المملكة في المهرجانات، واللقاءات السينمائية.
واختارت سيفين محمد حافظ نسيم، اسم الشهرة “يسرا”، واشتهرت بأدوارها مع الممثل عادل إمام، قبل أن تدخل عالم الغناء، السنة الماضية، بمشاركتها في أغنية “ثلاث دقات”، التي حظيت بشهرة واسعة في العالم، وأضحت واحدة من أشهر الأغاني.
أول فيلم بطولة ليسرا كان عام 1974 بعنوان “العذاب فوق شفاه تبتسم”، ومنذ ذلك الوقت وهي تمثل أدوار البطولة في أشهر الأفلام، والأكثر متابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر صديقة وفية للمغرب.. الممثلة يسرا تطفئ شمعتها الـ68 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.