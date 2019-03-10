أوروبا تفرض التأشيرة على الأمريكيين ابتداء من 2021

أعلنت المفوضية الأوربية عزمها فرض التأشيرة على مواطني الولايات المتحدة، الراغبين في السفر إلى فضاء “شنغن”، ابتداء من عام 2021.

وجاء في بيان للنظام الأوربي للمعلومات وتصاريح السفر أنه “ابتداء من عام 2021، سيكون لزاما على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية التوفر على التأشيرة”، بينما يمكنهم، حاليا، السفر إلى الفضاء الأوربي من دونها لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأوضح المصدر ذاته أن مدة صلاحية التأشيرة ستمتد إلى ثلاث سنوات، وستمكن حاملها من الدخول إلى البلد “كلما دعت الضرورة ذلك”.

وحسب المصدر نفسه، فإن قرار طلب التأشيرة يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأمن، و”تفادي كل مشكل إضافي مرتبط بالهجرة غير الشرعية، والإرهاب”.

ونشر النظام الأوربي للمعلومات، وتصاريح السفر، الذي أحدثته المفوضية الأوربية بهدف السهر على أمن الحدود بفضاء الاتحاد، على موقعه الإلكتروني لائحة شاملة بأسماء الدول، التي ستطبق هذا الإجراء.