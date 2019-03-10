العثور على جثة شخص قرب وادي إسكندر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة شخص قرب وادي إسكندر بعد ظهر اليوم، الخميس.

وذكر طاقم طبي أنه وجد في المكان جثة شخص، في الخمسينيات من عمره، وبدت عليها آثار الوحل قرب الوادي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ولم تتضح بعد أية تفاصيل.

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